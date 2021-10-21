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Болгарія закриває в'їзд для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:57
Пропонуємо до обговорення:
Болгарія внесла Україну до "червоної" зони. З 30 жовтня на територію республіки в'їзд зможуть здійснити лише особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території країни та члени їх сімей.
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