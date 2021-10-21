RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Болгарія закриває
в'їзд для українців

Болгарія закриває в'їзд для українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:57

Болгарія закриває в'їзд для українців

Пропонуємо до обговорення:
Болгарія внесла Україну до "червоної" зони. З 30 жовтня на територію республіки в'їзд зможуть здійснити лише особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території країни та члени їх сімей.

Дивися повний текст Болгарія закриває в'їзд для українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95988
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Більшість українців бояться підвищення тарифів у зимовий...
R2 » Сер 27 жов, 2021 18:22
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 18:22
moveton
«Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців... 1, 2
R2 » П'ят 22 жов, 2021 13:15
17 1809
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 12:14
rytton
НБУ забороняє депозити українців у російських рублях
R2 » Чет 21 жов, 2021 10:10
2 236
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 10:13
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Simple Invest (124)
29.10.2021 10:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.