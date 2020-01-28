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Розробника фейкового додатку
«Дія» запросили на...

Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:38

Re: Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на...

Правильно поступили.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 06:31

Re: Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на...

Собственно, скопировать интерфейс - полчаса "работы" для обычного программиста. Удивляет, неужели он пока только один такой?
Joоke
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 07:22

Парень умеет работать в отличии от тех горлопанов которые кроме как кричать лозунги в с трибун больше ничего и не делают, а то что хотел заработать своими мозгами ничего страшного нет, это не грабёж в подворотне в конце концов..
livs375
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