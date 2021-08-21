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Заморожені мільйони Януковича.
Швейцарія нагадала, що...

Заморожені мільйони Януковича. Швейцарія нагадала, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:22

Заморожені мільйони Януковича. Швейцарія нагадала, що...

Пропонуємо до обговорення:
Україні нагадали, що повернути заморожені 2014 року на території Швейцарії кошти президента-утікача Віктора Януковича можна лише за умови реформування української судової системи.

Дивися повний текст Заморожені мільйони Януковича. Швейцарія нагадала, що Україні треба для їх повернення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:22

Почему они ставят условия для возврата? Например у вас у крали деньги, но полиция схватила вора. Потом вам говорят, вы если хотите вернуть деньги покрасьте волосы в зеленый цвет иначе никак, в то вы нам не нравитесь.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:48

Чтобы вернуть деньги Украине, нужны доказательства что эти деньги были у неё украдены,похоже за 7 лет доказательств так и не нашли,золотые батоны,камазы с тоннами долларов в качестве доказательств Швейцарию не убедили,это всё таки не наш электорат)))
livs375
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