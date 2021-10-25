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Україна має сплатити $14
млрд за зовнішнім боргом у...

Україна має сплатити $14 млрд за зовнішнім боргом у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:20

Україна має сплатити $14 млрд за зовнішнім боргом у...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ наголошує, що співпраця з МВФ забезпечить доступ до іншого офіційного фінансування та міжнародних ринків капіталу.

Дивися повний текст Україна має сплатити $14 млрд за зовнішнім боргом у 2022-2023 роках - НБУ.
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