НБУ наголошує, що співпраця з МВФ забезпечить доступ до іншого офіційного фінансування та міжнародних ринків капіталу.
Дивися повний текст Україна має сплатити $14 млрд за зовнішнім боргом у 2022-2023 роках - НБУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:20
Україна має сплатити $14 млрд за зовнішнім боргом у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має сплатити $14 млрд за зовнішнім боргом у 2022-2023 роках - НБУ.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|