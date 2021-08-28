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Новинський купує Харківобленерго:
АМКУ ухвалив нове рішення

Новинський купує Харківобленерго: АМКУ ухвалив нове рішення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:57

Новинський купує Харківобленерго: АМКУ ухвалив нове рішення

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Дивися повний текст Новинський купує Харківобленерго: АМКУ ухвалив нове рішення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:57

Ахметовская монополия это не просто 30% ввп страны это мафия которая сидит у власти и сама себе рисует законы и налоги. Ахметов выключи свет амку они и так бесполезные создания.
l4567
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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