Про це повідомляється на сайті АМКУ.
Дивися повний текст Новинський купує Харківобленерго: АМКУ ухвалив нове рішення.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:57
Новинський купує Харківобленерго: АМКУ ухвалив нове рішення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новинський купує Харківобленерго: АМКУ ухвалив нове рішення.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:57
Ахметовская монополия это не просто 30% ввп страны это мафия которая сидит у власти и сама себе рисует законы и налоги. Ахметов выключи свет амку они и так бесполезные создания.
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