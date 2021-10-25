Представлені нові результати моніторингу цін на українських заправках.
Дивися повний текст Українські АЗС підняли ціни на усі види пального: скільки коштують бензин, дизель та автогаз.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:29
Українські АЗС підняли ціни на усі види пального:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські АЗС підняли ціни на усі види пального: скільки коштують бензин, дизель та автогаз.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:30
В этой стране вообще есть АМКУ? С какого бодуна растёт топливо если доллар падает?
Додано: Суб 30 жов, 2021 13:21
Додано: Суб 30 жов, 2021 13:41
Re: Українські АЗС підняли ціни на усі види пального:...
В бензина есть справка про отсутствия ковида ? или сертификат про вакцинацию ?!
Додано: Суб 30 жов, 2021 14:28
Правильней назвать статью (Украинские АЗС продолжают парить ослиную мочу по новым ценам, и всем нас...ть)
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