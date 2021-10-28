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В Україні запровадять
декларування великих витрат —...

В Україні запровадять декларування великих витрат —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:13

В Україні запровадять декларування великих витрат —...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують запровадити декларування великих витрат в рамках контролю за сплатою українцями податків.

Дивися повний текст В Україні запровадять декларування великих витрат — голова Податкової.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:13

Що ще робити українцю - фотографувати лічильники, декларувати що робить права нога і чому. Декларування на декларування.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:57

Re: В Україні запровадять декларування великих витрат —...

Эти декларации уже задолбали
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:50

  Investor_K написав:Эти декларации уже задолбали

срочно надайте своє фіо іпн і адресу
завтра буде внеочердна перевірка у вас
:(
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:56

Иными словами: Грабим по закону, и еще больше будем грабить по закону.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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