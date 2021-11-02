В Україні запровадять декларування великих витрат —...

покупка Бентли - это уже "проявление" "документально подтверждённого дохода"? -- невидимого (документально не подтверждённого) до момента обмена дохода на Бентли.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 14:05
покупка Бентли - это уже "проявление" "документально подтверждённого дохода"? -- невидимого (документально не подтверждённого) до момента обмена дохода на Бентли.
Додано: Вів 02 лис, 2021 19:26
Если кто-то думает, что платить будут из офшоров - то дышите глубже.
Там уже поделили:
Если Вы думаете, что будут платить те, у кого по пару запасных паспортов пардон, Храшданств - дышите глубже!
А платить будут ...
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