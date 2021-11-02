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В Україні запровадять
декларування великих витрат —...

В Україні запровадять декларування великих витрат —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:05

  moveton написав:
  _hunter написав:Речь о том, что справки из налоговой есть на "минималку", а тут чувак новый Bentley Bentayga покупает...

А что, покупка Бентли - это уже "документально подтверждённый доход"? Вот если бы ему в виде этой Бентли зарплату выдали, тогда это был бы доход.

покупка Бентли - это уже "проявление" "документально подтверждённого дохода"? -- невидимого (документально не подтверждённого) до момента обмена дохода на Бентли.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:26

Если кто-то думает, что платить будут из офшоров - то дышите глубже.
Там уже поделили: https://gordonua.com/news/worldnews/lid ... 79104.html
Если Вы думаете, что будут платить те, у кого по пару запасных паспортов пардон, Храшданств - дышите глубже!

А платить будут ...
https://news.hyser.ua/uk/175606-obchist ... vana-summa
Kudrjavuy
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