Finance.ua дізнався в Мінюсту як не платити за чужими боргами, коли кредит дістався у спадок.
Дивися повний текст Кредит у спадок: як не платити за чужими боргами.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:23
Кредит у спадок: як не платити за чужими боргами
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Дивися повний текст Кредит у спадок: як не платити за чужими боргами.
Додано: Суб 30 жов, 2021 11:23
Следуя этой "логике" пенсия умершего то же должна переходить наследникам.
Додано: Суб 30 жов, 2021 11:33
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