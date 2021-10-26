Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:42
У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло.
Додано: Суб 30 жов, 2021 11:42
Так кто вам доктор ? Что вам мешало (мешает) ? Не хотят модернизировать ? Так если вы знаете % потерь возложите законодательно их на счет поставляющей стороны, я думаю модернизация пойдет быстрее.
P.S. Пока мы там сколько то дней без hоссийского газа Молдова заключила договор с Газпромом по 450 $
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:25
В Украине нет смысла экономить : у половины - субсидия. А если начнешь экономить - сразу увеличат тариф.
Додано: Нед 31 жов, 2021 10:02
Re: У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на т
Дивні якісь %
* Газ. ~1.11₴/кВт*год (~9кВт*год/м³; ~10₴/м³ сумарно).
* ЦО. ~1.55₴/кВт*год (від січня 2021 підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год. Але неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходили повністю до квартири від загальнобудинкового лічильника у підвалі...
* Електрика. ~1.68₴/кВт*год. А нічна -- 50% чи навіть і 40%... І так вона потрапить на перше місце.
1.55₴/2 =0.78₴/кВт*год.
Чим саме вони нагріють воду за 0.78₴/кВт*год!?
Додано: Нед 31 жов, 2021 11:15
Провел эксперимент : дома месяц готовил чай не газом, а электрочайником.
Результат поразил: и дешевле, и потребления газа за месяц упало в два раза !
Додано: Нед 31 жов, 2021 21:28
Re: У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на т
Та не никакие они не удивительные, все расчеты согласно справочника Стэли
Простой расчет.
1 Гкал = 1162,8 кВтч теплоты.
1 Килокалория – это количество теплоты, которое нужно потратить, чтобы нагреть 1 литр воды на 1 градус Цельсия при атмосферном давлении.
1 Гигакалория – это 1 000 000 000 калорий.
Газ природный.
1 кубический метр газа теплотворной способностью 7600 ккал, следуя данным газовой службы (
КПД котла примерно 0,9.
1 Гкал = 1 000 000 ккал/(7600 ккал/м куб*0,9) = 146 м куб газа.
146 кубов*(7,42 грн+доставка, для удобства возьмем 9 грн за куб.
Получаем примерно 1315 гривень за 1 Гкал.
Электричество.
1 Гкал = 1162,8 кВтч, получаемая в электронагревательных приборах, при использовании электроэнергии.
При средней стоимости 1 киловатта 1,26 грн (2 режимный счетчик день 100% /ночь 50%),
получаем примерно 1465 гривень за 1 Гкал.
Откуда они лепят такие космические ценники для населения? Которые в 2-2,5 раза выше расчетных, я хз. Закладывали газ по 20 грн?
С таким подходом лучше уже ЦО вообще обрезать как класс.
Новые линии передач, заменить силовые кабеля и перевести все что можно на электроотопление. Это будет намного дешевле, чем все трубы дырявых тепломагистралей заменить.
Ну это же маразм полный, когда даже по конским 9 грн за куб.м, человеку в 2 раза выгодней самому себя согреть, чем от ЦО, где в большинстве случаев кипяток - это вообще отход производства, который еще куда то надо утилизировать.
Просто очень надо деньги - вот и весь их расчет
Додано: Вів 02 лис, 2021 08:16
EKO
З електрикою не все так райдужно...
От, в новобудові є і 5кВт миттєвової потужності, й сучасний лічильник -- а постачальник енергії просто "розводить руками" (і в інеті, і в центрі обслуг.) -- кажуть, "ми не бачимо лічильник в системі, на багатозонність не можемо пустити". Тупня незрозуміла...
Думаю, поки не дадуть в новобуді ні газу, ні двозонність чи тризоність -- варто буде насолоджуватись електротеплом зранку й увечері. У пікові години (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00). Коли у тризонному тарифі коеф.=1,5. А в однозонному=1. Тоді ще й грітиме думка, що маю півторакратну "знижку". І, можливо, це таки заохотить обленерго дати змогу перейти на зонний облік. Хоча, мабуть, бажано аби побільше "однозонних" людей із сучасними лічильниками вломило їм такого пікового навантаження. Аби розворушити від сонливості. Навіяної, вочевидь, надмірною близкістю до енергії й тепла...
Додано: Вів 02 лис, 2021 15:51
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