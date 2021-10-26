У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло

Додано: Нед 31 жов, 2021 21:28

Bobua написав: Дивні якісь % Дивні якісь %

Газ природный.

Получаем примерно 1315 гривень за 1 Гкал.

Электричество.

получаем примерно 1465 гривень за 1 Гкал.

Та не никакие они не удивительные, все расчеты согласно справочника СтэлиПростой расчет.1 Гкал = 1162,8 кВтч теплоты.1 Килокалория – это количество теплоты, которое нужно потратить, чтобы нагреть 1 литр воды на 1 градус Цельсия при атмосферном давлении.1 Гигакалория – это 1 000 000 000 калорий.1 кубический метр газа теплотворной способностью 7600 ккал, следуя данным газовой службы (КПД котла примерно 0,9.= 1 000 000 ккал/(7600 ккал/м куб*0,9) =146 кубов*(7,42 грн+доставка, для удобства возьмем 9 грн за куб.1 Гкал = 1162,8 кВтч, получаемая в электронагревательных приборах, при использовании электроэнергии.При средней стоимости 1 киловатта 1,26 грн (2 режимный счетчик день 100% /ночь 50%),Откуда они лепят такие космические ценники для населения? Которые в 2-2,5 раза выше расчетных, я хз. Закладывали газ по 20 грн?С таким подходом лучше уже ЦО вообще обрезать как класс.Новые линии передач, заменить силовые кабеля и перевести все что можно на электроотопление. Это будет намного дешевле, чем все трубы дырявых тепломагистралей заменить.Ну это же маразм полный, когда даже по конским 9 грн за куб.м, человеку в 2 раза выгодней самому себя согреть, чем от ЦО, где в большинстве случаев кипяток - это вообще отход производства, который еще куда то надо утилизировать.Просто очень надо деньги - вот и весь их расчет