Про це повідомляє "Укравтопром".
Дивися повний текст Власники «єврономерів» повертають автомобілі до Європи.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 17:35
Власники «єврономерів» повертають автомобілі до Європи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники «єврономерів» повертають автомобілі до Європи.
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:35
А не можна на запчастини розібрати й продати?
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:49
статья заказная как и основная инфа на портале от тех кого изгоняли из 111+ стран
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