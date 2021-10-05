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Як змінювалася
вартість будівництва...

Як змінювалася вартість будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:53

Як змінювалася вартість будівництва...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість Подільсько-Воскресенського мосту в Києві, який будують уже кілька десятиліть і планують відкрити до кінця 2021 року, зросла до майже 20 млрд гривень.

Дивися повний текст Як змінювалася вартість будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві.
R2
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