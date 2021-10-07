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Фонд гарантування вкладів
США зацікавився Bitcoin

Фонд гарантування вкладів США зацікавився Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:29

Фонд гарантування вкладів США зацікавився Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Всього за два тижні Комісія з цінних паперів і бірж провела лістинг трьох новітніх в економічній історії США Bitcoin-індексованих ETF-фондів. Volt Equity ETF вже розпоряджається акціями Tesla та PayPal, ETF ProShares Bitcoin всього за два дні торгів залучив понад $1,1 активів, криптофонд ETF Valkyrie Bitcoin Strategy також поступово набирає капіталізацію.

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