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Ні зарплати, ні стажу для
пенсії: на яких умовах...

Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:42

  Gastarbaiter написав:Жалко, что нет правовых оснований отказать потом в медицинской помощи антипрививочникам. Было бы справедливо: не хочешь колоться "экспериментальной" вакциной - подпиши бумагу и в случае чего потом тихо умирай дома, не отвлекая ресурсы системы здравоохранения.


Прежде чем предлагать чтото, попробуйте примерить это на себе. Если-бы Вам ктото предложил выбор - либо отказаться от своих законных прав, либо стать подопытным кроликом в экспериментах, Вы бы лично что выбрали?

Вот представьте ситуацию, подходит к Вам незнакомый человек на улице и предлагает Вам сделать такой выбор. Ваши действия?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:57

  Цитрин написав:
  Gastarbaiter написав:Жалко, что нет правовых оснований отказать потом в медицинской помощи антипрививочникам. Было бы справедливо: не хочешь колоться "экспериментальной" вакциной - подпиши бумагу и в случае чего потом тихо умирай дома, не отвлекая ресурсы системы здравоохранения.


Прежде чем предлагать чтото, попробуйте примерить это на себе. Если-бы Вам ктото предложил выбор - либо отказаться от своих законных прав, либо стать подопытным кроликом в экспериментах, Вы бы лично что выбрали?

Вот представьте ситуацию, подходит к Вам незнакомый человек на улице и предлагает Вам сделать такой выбор. Ваши действия?


если у человека нету бессмертия - ему не обязанные платить пенсию .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:20

  moldashavanin написав:ему не обязанные платить пенсию


пенсию платить обязаны не потому, что ктото с барского плеча решил платить или не платить. А потому, что человек оплатил её, отдавая часть заработанного своим трудом государству пока работал, чтобы в старости получать пенсию.

Точно также как в магазине Вам обязаны выдать товар, после того как Вы оплатили его на кассе. А не решать отдавать Вам оплаченный товар, оставить часть себе или вообще ничего Вам не давать.

По факту у нас к сожалению сожалению продавец раздает часть купленного покупателем товара другим продавцам и рассказывает что товара мало, а продавцов много, всем продавцам не хватает...
Цитрин
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