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В ОП пояснили, чи є закон про олігархів «безболісним»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лис, 2021 18:33
Пропонуємо до обговорення:
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розраховує, що включення особи до реєстру олігархів впливатиме на її репутацію на зовнішніх і внутрішніх ринках та спонукатиме обирати між видом діяльності.
Дивися повний текст В ОП пояснили, чи є закон про олігархів «безболісним» для Коломойського
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