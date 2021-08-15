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В Естонії до березня всім споживачам компенсуватимуть...
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:08
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Естонії 28 жовтня затвердив рішення, за яким до березня всім споживачам електромережі буде надана компенсація у розмірі 50% від плати за користування послугою.
Дивися повний текст В Естонії до березня всім споживачам компенсуватимуть 50% платіжки за електроенергію
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:09
Ну,у нас тоже власть компенсирует-Ахметову,например.
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