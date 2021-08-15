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В Естонії до березня всім
споживачам компенсуватимуть...

В Естонії до березня всім споживачам компенсуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:08

В Естонії до березня всім споживачам компенсуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Естонії 28 жовтня затвердив рішення, за яким до березня всім споживачам електромережі буде надана компенсація у розмірі 50% від плати за користування послугою.

Дивися повний текст В Естонії до березня всім споживачам компенсуватимуть 50% платіжки за електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:09

Ну,у нас тоже власть компенсирует-Ахметову,например.
Scotch
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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