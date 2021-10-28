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За 9 місяців «Укрнафта» отримала прибуток понад 4 млрд...
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Додано: Вів 02 лис, 2021 08:24
Пропонуємо до обговорення:
Січень-вересень 2021 року найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" закінчила з чистим прибутком у розмірі 4,153 млрд гривень проти збитку 3,09 млрд гривень за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст За 9 місяців «Укрнафта» отримала прибуток понад 4 млрд гривень
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Додано: Вів 02 лис, 2021 08:24
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sena_2008atp
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Додано: Вів 02 лис, 2021 09:25
sena_2008atp написав:
Где Украинские нефтепродукты?
Укртатнафта?
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:47
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