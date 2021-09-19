Про це свідчать дані Bloomberg.
Дивися повний текст Перший в історії: статки Ілона Маска перевищили $300 мільярдів.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:40
Перший в історії: статки Ілона Маска перевищили $300...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перший в історії: статки Ілона Маска перевищили $300 мільярдів.
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:41
каждый +1 млрд. у богатых делает беднее примерно 1 млн. людей в мире...
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