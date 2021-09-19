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Перший в історії: статки Ілона
Маска перевищили $300...

Перший в історії: статки Ілона Маска перевищили $300...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:40

Перший в історії: статки Ілона Маска перевищили $300...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Bloomberg.

Дивися повний текст Перший в історії: статки Ілона Маска перевищили $300 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:41

каждый +1 млрд. у богатых делает беднее примерно 1 млн. людей в мире...
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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