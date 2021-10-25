У Києві почнуть працювати пункти допомоги із СOVID-сертифікатами офлайн.
Дивися повний текст У Києві запускають пункти допомоги з СOVID-сертифікатами офлайн.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:42
У Києві запускають пункти допомоги з СOVID-сертифікатами...
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Дивися повний текст У Києві запускають пункти допомоги з СOVID-сертифікатами офлайн.
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