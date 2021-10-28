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У Києві запускають пункти допомоги з СOVID-сертифікатами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:42
Пропонуємо до обговорення:
У Києві почнуть працювати пункти допомоги із СOVID-сертифікатами офлайн.
Дивися повний текст У Києві запускають пункти допомоги з СOVID-сертифікатами офлайн
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Додано: Сер 03 лис, 2021 17:07
Всех пачками загоняют в дию. Давайте давайте.
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