Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони...

_hunter написав: 0mage0 написав:
Ну в транспорті наче ж відповідальність на пасажирах. Хіба з ресторанами інша історія?
Выходит, что так
Отписался по этому поводу. В том смысле что,введенный властями запрет для здоровых людей
посещения мест общепита и т.п. общественных в мест - наглое нарушение наших конституционных прав. Это преступление. С подобными вещами рестораторам надо бороться в суде и их отменять. Через полчаса комментарий исчез.
Модеры лижут власти одно место, удаляют неудобные комментарии.
Нерабы.
А завтра скажут носить колокольчики или желтые нашивки...
Это сегрегация в чистом виде.Сегрегация
- это принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы в повседневной жизни
.
Сегрегация определяется Европейской комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью как акт, в соответствии с которым (физическое или юридическое) лицо без объективного и разумного оправдания осуществляет отделение одних индивидуумов от других, руководствуясь при этом одним из дискриминационных оснований
.
Хаваем?
Потому так и живем.