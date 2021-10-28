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Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Червона зона в Києві не обіцяє ресторанам нічого доброго. Падіння відвідуваності вже зараз склало 50-70%, а в якихось закладів взагалі немає відвідувачів.
Дивися повний текст Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони повально закриваються, – експерт
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R2
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:23
Ну в транспорті наче ж відповідальність на пасажирах. Хіба з ресторанами інша історія?
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0mage0
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:32
0mage0 написав:
Ну в транспорті наче ж відповідальність на пасажирах. Хіба з ресторанами інша історія?
Выходит, что так
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_hunter
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:52
Не страшно. Всі не закриються. Як мінімум, "Велюр" буде працювати навіть у пандемію чуми.
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NetSerpent
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Додано: Вів 02 лис, 2021 17:09
В нормальных ресторанах (по соотношению цена-качество) все равно будут достаточное количество людей, а вот всякие посредственные места, куда приходилось идти т.к мест в нормальных не было сдохнут - туда им собственно и дорога. Есть шанс что на их месте откроется что-то лучше.
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ssnet
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Додано: Вів 02 лис, 2021 21:22
Сьогодні заходив у клуб. Перевіряли зелений сертифікат в Дії, ще й клацали на куаркод, щоб впевнитися, що це не фотошоп. Думав, всередині нікого не буде. В результаті - повно народу, як завжди. Думаю, тому що адекватні люди вже щеплені, а жертви пропаганди не дуже соціально активні, тому їх не сильно по ресторанам та стадіонам зустрінеш. Мабуть, зайняті безкоштовним розповсюдженням по соцмережах ефесбешних вкидків про конституцію та свободу
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espanol
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:02
espanol написав:
Сьогодні заходив у клуб. Перевіряли зелений сертифікат в Дії, ще й клацали на куаркод, щоб впевнитися, що це не фотошоп. Думав, всередині нікого не буде. В результаті - повно народу, як завжди. Думаю, тому що адекватні люди вже щеплені, а жертви пропаганди не дуже соціально активні, тому їх не сильно по ресторанам та стадіонам зустрінеш. Мабуть, зайняті безкоштовним розповсюдженням по соцмережах ефесбешних вкидків про конституцію та свободу
все так
нещэпленных большинство, приходится загонять в сознательность
боятся плацебо
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cohan
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:07
Вот до чего доводит нарушение властью законов и неисполнение конституции. Эти парни хотят угробить государство
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Додано: Сер 03 лис, 2021 08:08
Терпилы-рестораторы будут тихо сидеть и захлопываться.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 08:23
ssnet написав:
В нормальных ресторанах (по соотношению цена-качество) все равно будут достаточное количество людей, а вот всякие посредственные места, куда приходилось идти т.к мест в нормальных не было сдохнут - туда им собственно и дорога. Есть шанс что на их месте откроется что-то лучше.
В Макдональдсі завжди повно людей.
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BIGor
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