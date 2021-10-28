Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лис, 2021 08:33
Вірус не бактерія, він швидко мутує. Будете штрикатися знову і знову з кожною мутацією, послаблюючи свій імунітет, збагачуючи чиновників, поки не здохнете від чергової порції бодяги.
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Ірина_, Модератор
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