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Відвідуваність ресторанів у
Києві впала на 50-70%. Вони...

Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:16

  BIGor написав:
  ssnet написав:В нормальных ресторанах (по соотношению цена-качество) все равно будут достаточное количество людей, а вот всякие посредственные места, куда приходилось идти т.к мест в нормальных не было сдохнут - туда им собственно и дорога. Есть шанс что на их месте откроется что-то лучше.

В Макдональдсі завжди повно людей.

Первого числа Макдональдс на Драйзера отоваривал из окна. В помещении людей не наблюдал.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:27

Re: Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони.

Mirax написав: Вірус не бактерія, він швидко мутує. Будете штрикатися знову і знову з кожною мутацією, послаблюючи свій імунітет


Вы наверно не в курсе, но чем больше у человека этого самого иммунитета, тем более вероятнее у него будет пневмония. Моя частный доктор-вирусолог категорически мне запретила принимать иммуностимуляторы для поднятия иммунитета.
Мою жену в больнице спасли только тем, что прокапали …. дорогим (40000 грн) подавителем иммунитета, которого более вероятно сейчас в больницах не сыщешь. Он пропал даже в розничных продажах.
Я не знаю как обогащаются производители вакцин (сколько баксов стоит вакцина? 20?), но очень хорошо вижу сколько стоит подавитель иммунитета, без которого сгорают легкие.
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