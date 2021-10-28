BIGor написав:
В Макдональдсі завжди повно людей.
Первого числа Макдональдс на Драйзера отоваривал из окна. В помещении людей не наблюдал.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:16
Первого числа Макдональдс на Драйзера отоваривал из окна. В помещении людей не наблюдал.
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:27
Re: Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони.
Вы наверно не в курсе, но чем больше у человека этого самого иммунитета, тем более вероятнее у него будет пневмония. Моя частный доктор-вирусолог категорически мне запретила принимать иммуностимуляторы для поднятия иммунитета.
Мою жену в больнице спасли только тем, что прокапали …. дорогим (40000 грн) подавителем иммунитета, которого более вероятно сейчас в больницах не сыщешь. Он пропал даже в розничных продажах.
Я не знаю как обогащаются производители вакцин (сколько баксов стоит вакцина? 20?), но очень хорошо вижу сколько стоит подавитель иммунитета, без которого сгорают легкие.
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