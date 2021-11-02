Незабаром в Україні обчислюватимуть газ в енергетичних одиницях замість кубометрів.
Дивися повний текст Обсяги газу в Україні рахуватимуть по-новому: розрахунки проведуть за іншою методикою.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:37
Обсяги газу в Україні рахуватимуть по-новому: розрахунки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обсяги газу в Україні рахуватимуть по-новому: розрахунки проведуть за іншою методикою.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:24
только вот счетчик считать всё равно будет в куб. м., переводить в энергетические единицы будут учитывая эту самую калорийность топлива, а вот её значение (а значит и цену на потребленный газ) можно будет увеличить по щелчку пальцев - всё равно проверить самостоятельно никто не сможет. Зато какое поле для махинаций! Куда там тепловым коэффициентам... Ну а пользователям только лишняя путаница.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:46
Опять придумали,как ободрать население.Кто будет определять эту калорийность???
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:05
Я дуже радий, що звалив з цього газового лохотрону. Так, електрика дещо дорожча, але від мене не вимагають встановлювати якісь датчики за космічні гроші і провести трубу посеред стіни, бо "стандарти вимагають". А, ще лічильник треба встановити теж посеред стіни, бо над холодильником буде не видно співробітникам газової установи.
Додано: Вів 02 лис, 2021 22:26
Очередная воровская схема,понятно,будет дороже.Уже не знают,что придумать.
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:25
Очередной поросячий визг. Все только осложнится, и станет дороже:надо взять показания счетчиков, и умножить на калорийность. Показания будут только через месяц, может и больше, а калорийность по максимуму насчитают облгазы.
Какой-то глупый депутат вчера с трибуны заявлял, что исчезнет проблема зимовых коэфициентов. Никуда она не исчезнет, обьем то счетчики считают.
Додано: Сер 03 лис, 2021 13:49
Теперь и объём газа не будет иметь значения. Платёжки поправят "коеф. жирности", и выяснится, что в Украине самый жирный в мире газ
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