На реалізацію цієї програми в проекті держбюджету на наступний рік планується близько 100 млн грн.
Дивися повний текст З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття власного бізнесу - Мінсоцполітики.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 17:01
З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття власного бізнесу - Мінсоцполітики.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:01
Если человек не в состоянии найти работу, то какой бизнес он в состоянии открыть ?
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:45
именно такой вопрос и возникает, когда читаешь подобные новости.
По хорошему было бы неплохо эту богадельню закрыть и вместо того чтобы сливать бюджетные деньги непонятно на что, уменьшить налоги предприятиям, которые трудоустроят безработных. Одним выстрелом - четырех зайцев, и безработных трудоустроить, и ВВП поднять и коррупционные схемы убрать, и пенсии увеличить. Ведь все эти выплаты идут за счет ЕСВ, т.е. за счет пенсионеров.
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