На реалізацію цієї програми в проекті держбюджету на наступний рік планується близько 100 млн грн.
Дивися повний текст З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття власного бізнесу - Мінсоцполітики.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 17:01
З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття власного бізнесу - Мінсоцполітики.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:01
Если человек не в состоянии найти работу, то какой бизнес он в состоянии открыть ?
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:45
именно такой вопрос и возникает, когда читаешь подобные новости.
По хорошему было бы неплохо эту богадельню закрыть и вместо того чтобы сливать бюджетные деньги непонятно на что, уменьшить налоги предприятиям, которые трудоустроят безработных. Одним выстрелом - четырех зайцев, и безработных трудоустроить, и ВВП поднять и коррупционные схемы убрать, и пенсии увеличить. Ведь все эти выплаты идут за счет ЕСВ, т.е. за счет пенсионеров.
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:31
Re: З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття.
и за такие грошИ нужно будет сунуть голову в петлю
Какой доходный бизнес можно открыть за 97 500 грн ($3500) со всем официальным оформлением, проверками и поборами?
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:54
Re: З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття.
О, отлічна тєма! Розказую...
Пишемо бузінес план - продаж "трусів" з аліекспрес...
Отримуємо 97 500, купуємо комп для ведення бузінесу
Витрачаємо ці грощі на оплату всяких внесків 3 роки, пиємо каву...
Через 3 роки закриваємось...
Що ТАКИ маємо?
Маємо комп + 3 роки внесків в пенсійний фонд за рахунок the влади
Додано: Вів 02 лис, 2021 19:16
"через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно повернути"
І що буде, якщо цей малозабезпечений безробітний цю допомогу не поверне?
Правильно - НІЧОГО! Бо він малозабезпечений безробітний.
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