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З 2022 року безробітним
видаватимуть гроші на відкриття...

З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:01

З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття...

Пропонуємо до обговорення:
На реалізацію цієї програми в проекті держбюджету на наступний рік планується близько 100 млн грн.

Дивися повний текст З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття власного бізнесу - Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:01

Если человек не в состоянии найти работу, то какой бизнес он в состоянии открыть ?
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:40

Очередная коррупционная лазейка.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:45

  ssnet написав:Если человек не в состоянии найти работу, то какой бизнес он в состоянии открыть ?


именно такой вопрос и возникает, когда читаешь подобные новости.

По хорошему было бы неплохо эту богадельню закрыть и вместо того чтобы сливать бюджетные деньги непонятно на что, уменьшить налоги предприятиям, которые трудоустроят безработных. Одним выстрелом - четырех зайцев, и безработных трудоустроить, и ВВП поднять и коррупционные схемы убрать, и пенсии увеличить. Ведь все эти выплаты идут за счет ЕСВ, т.е. за счет пенсионеров.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:31

Re: З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття.

государственная помощь на начало собственного бизнеса является беспроцентной и составит до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн);

и за такие грошИ нужно будет сунуть голову в петлю
после рассмотрения бизнес-плана и положительного решения региональной комиссии участник программы должен в течение 30 дней зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо

Какой доходный бизнес можно открыть за 97 500 грн ($3500) со всем официальным оформлением, проверками и поборами?
Grover
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:54

Re: З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття.

О, отлічна тєма! Розказую...

Пишемо бузінес план - продаж "трусів" з аліекспрес...
Отримуємо 97 500, купуємо комп для ведення бузінесу

Витрачаємо ці грощі на оплату всяких внесків 3 роки, пиємо каву...

Через 3 роки закриваємось...

Що ТАКИ маємо?

Маємо комп + 3 роки внесків в пенсійний фонд за рахунок the влади :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:16

"через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно повернути"
І що буде, якщо цей малозабезпечений безробітний цю допомогу не поверне?
Правильно - НІЧОГО! Бо він малозабезпечений безробітний.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:06

  alt402 написав:"через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно повернути"
І що буде, якщо цей малозабезпечений безробітний цю допомогу не поверне?
Правильно - НІЧОГО! Бо він малозабезпечений безробітний.


Но квартира же у него есть, он же где-то живёт? На долги хватит, даже немного останется на комнату в коммуналке с бомжами : )
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