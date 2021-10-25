З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття...

Додано: Сер 03 лис, 2021 03:30

Forum написав: Но квартира же у него есть, он же где-то живёт? На долги хватит, даже немного останется на комнату в коммуналке с бомжами : ) Но квартира же у него есть, он же где-то живёт? На долги хватит, даже немного останется на комнату в коммуналке с бомжами : )

А что, прям у каждого есть в собственности квартира или хотя бы доля в ней? Кроме того, банкротство физика - это не значит, что отбирают всё имущество, пока долг не погасится. Некоторый минимум оставляют. В том числе одну квартиру, если она есть. И это если вообще дойдёт дело до банкротства, а не этот долг повисит, а потом его по доброте душевной спишут, как безнадёжный, как в прошлом году подарили упрощенцам, которые не спешили платить налоги вовремя.