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З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лис, 2021 10:52
Зачем? Балашов уже имеет бизнес в этой стране. Недавно все увидели, чем заканчивается бизнес.
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