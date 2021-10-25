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З 2022 року безробітним
видаватимуть гроші на відкриття...

З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:59

  Forum написав:
  alt402 написав:"через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно повернути"
І що буде, якщо цей малозабезпечений безробітний цю допомогу не поверне?
Правильно - НІЧОГО! Бо він малозабезпечений безробітний.


Но квартира же у него есть, он же где-то живёт? На долги хватит, даже немного останется на комнату в коммуналке с бомжами : )


раскусили схему
cohan
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