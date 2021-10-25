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З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:59
Forum написав: alt402 написав:
"через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно повернути"
І що буде, якщо цей малозабезпечений безробітний цю допомогу не поверне?
Правильно - НІЧОГО! Бо він малозабезпечений безробітний.
Но квартира же у него есть, он же где-то живёт? На долги хватит, даже немного останется на комнату в коммуналке с бомжами : )
раскусили схему
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cohan
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Додано: Сер 03 лис, 2021 15:56
Обдерут до трусов, и это повезёт, если в них останешься.
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konjkov_il29
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