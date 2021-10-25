RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З 2022 року безробітним
видаватимуть гроші на відкриття...

З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:59

  Forum написав:
  alt402 написав:"через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно повернути"
І що буде, якщо цей малозабезпечений безробітний цю допомогу не поверне?
Правильно - НІЧОГО! Бо він малозабезпечений безробітний.


Но квартира же у него есть, он же где-то живёт? На долги хватит, даже немного останется на комнату в коммуналке с бомжами : )


раскусили схему
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2815
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 07:29

  _hunter написав:Одна бида: эти безработные по "рынку" месяцами (годами?) не просто так шатаются -- или работать не умеют, или бабло нереальное требуют за услуги. Как бы оно еще дороже с таким льготным трудоустройством не получилось :lol:


Ну да, "поработали" немного на всяких госдолжностях и сидят на пособиях, получая десятки тысяч гривен из бюджета на халяву. Потом опять на жирную должность - "поработал" год и опять на пособиях халяву из бюджета наливают. А зачем им трудится, если из бюджета и так наливают за счет тех кто трудится?

Давно пора как минимум ограничить пособия максимумом на уровне минималки. Чтобы по крайней мере у мафии не было такого интереса на пособиях харчеваться.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 437
З нами з: 26.06.21
Подякував: 78 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, ssnet і 38 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гроші на пенсію: експертка розповіла, у що можуть...
R2 » Сер 03 лис, 2021 15:26
0 89
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 15:26
R2
У Мінсоцполітики запевняють, що на субсидії цього року...
R2 » Сер 27 жов, 2021 19:20
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 19:20
asdasd
Не тільки долар: в якій валюті зберігати гроші в 2021 році
R2 » Пон 25 жов, 2021 12:10
6 514
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 14:12
Gln_Vlrn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Simple Invest (129)
04.11.2021 09:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.