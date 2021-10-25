З 2022 року безробітним видаватимуть гроші на відкриття...

Forum написав:
Но квартира же у него есть, он же где-то живёт? На долги хватит, даже немного останется на комнату в коммуналке с бомжами : )
раскусили схему
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:59
раскусили схему
Додано: Чет 04 лис, 2021 07:29
Ну да, "поработали" немного на всяких госдолжностях и сидят на пособиях, получая десятки тысяч гривен из бюджета на халяву. Потом опять на жирную должность - "поработал" год и опять на пособиях халяву из бюджета наливают. А зачем им трудится, если из бюджета и так наливают за счет тех кто трудится?
Давно пора как минимум ограничить пособия максимумом на уровне минималки. Чтобы по крайней мере у мафии не было такого интереса на пособиях харчеваться.
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