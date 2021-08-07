Законопроект передбачає встановити покарання.
Дивися повний текст 170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку COVID-сертифікатів.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 17:17
170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку COVID-сертифікатів.
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:45
Соответственно за убийство, изнасилование, разбой, торговлю наркотиками и прочее следует ввести пожизненное или смертную казнь.
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:03
Додано: Сер 03 лис, 2021 13:07
777serg87
И это за подделку документов какой-то лаборатории которая вносит данные в какую-то базу данных. За подделку гос документов наверное помягче наказание будет?
Додано: Сер 03 лис, 2021 14:04
Последовательно отрабатывается стратегия идеального общества будущего. Все проблемы уходят на второй план, жить будем с одной целью - сделать своевременно, раз в несколько месяцев, очередную энную бустерную дозу вакцины, доказать это QR-кодом и тестами, потом доказать подлинность кода и теста. И так по кругу, бесконечно, до самой встречи с Богом.
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:25
Давно на часі. До речі, це копійки в порівнянні з мільярдами, які витрачає держава на боротьбу з епідемією, яка не закінчується, зокрема, завдяки таким товаришам
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:34
espanol маленькая поправочка: Дэржава "витрачае" на карман приближённых,
и, никак не на превентивные меры и/или лечение заболевших.
Всё лечение за счет больного.
Спуститесь с небес на землю
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:45
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