Головний ворог грошей — не інфляція, а ми самі: як і...

Додано: Вів 02 лис, 2021 22:10

"Тут важен период, сложный процент и внутреннее структурирование себя. " (с)



Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой и ум у него не для танцевания, а для устройства себя для развязки своего существования, для сведения обхождения и когда такой человек, ежели он ученый поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становиться становится еще выше(ставки рефенансирования) лаврской колокольни и когда он студова глянет вниз, на людей так они ему покажутся...

кажутся такие махонькие-махонькие... все равно как мыши.

Пардон, как крыси.

Потому, что это же человек!

А тот, который он...

это...

он...

он тоже человек, не ученый, но...

Зачем же?

Это ж ведь очень и очень!

Да!

Да!

Но...

нет!