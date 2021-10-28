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Головний ворог грошей — не
інфляція, а ми самі: як і...

Головний ворог грошей — не інфляція, а ми самі: як і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:07

Головний ворог грошей — не інфляція, а ми самі: як і...

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Дивися повний текст Головний ворог грошей — не інфляція, а ми самі: як і скільки відкладати, щоб заробити мільйон — порада експерта.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:10

"Тут важен период, сложный процент и внутреннее структурирование себя. " (с)

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой и ум у него не для танцевания, а для устройства себя для развязки своего существования, для сведения обхождения и когда такой человек, ежели он ученый поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становиться становится еще выше(ставки рефенансирования) лаврской колокольни и когда он студова глянет вниз, на людей так они ему покажутся...
кажутся такие махонькие-махонькие... все равно как мыши.
Пардон, как крыси.
Потому, что это же человек!
А тот, который он...
это...
он...
он тоже человек, не ученый, но...
Зачем же?
Это ж ведь очень и очень!
Да!
Да!
Но...
нет!
Мда
 
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