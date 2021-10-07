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Вартість проїзду в маршрутках Київщини не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лис, 2021 08:44
Пропонуємо до обговорення:
Пасажиропотік у громадському транспорті Київської області, яка перебуває у "червоній" зоні, зменшився на 20%, але підвищення вартості проїзду не буде до кінця року.
Дивися повний текст Вартість проїзду в маршрутках Київщини не підвищуватимуть до кінця року — перевізники
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Додано: Сер 03 лис, 2021 08:45
Это победа!Тариф не будет повышаться аж 2 месяца.
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