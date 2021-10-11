Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики Білорусі.
Дивися повний текст Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:38
Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
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Дивися повний текст Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги.
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