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Білорусь почала постачати
електроенергію в Україну в...

Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:38

Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики Білорусі.

Дивися повний текст Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги.
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Зрадаадназначна купувати електроенергію з країни де порушуються права людей диктаторским режимом
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Какие проблемы? не пользуйтесь электричеством в своей квартире раз она идёт от Лукашенко и ваша совесть будет чиста, а когда переток оттуда прекратится можете смело включать свет)))
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