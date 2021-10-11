Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики Білорусі.
Дивися повний текст Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:38
Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги.
Додано: Сер 03 лис, 2021 13:07
Зрадаадназначна купувати електроенергію з країни де порушуються права людей диктаторским режимом
Додано: Сер 03 лис, 2021 13:24
Какие проблемы? не пользуйтесь электричеством в своей квартире раз она идёт от Лукашенко и ваша совесть будет чиста, а когда переток оттуда прекратится можете смело включать свет)))
Додано: Сер 03 лис, 2021 14:17
Не мы первые. Раньше всех покупать бацькавскую "электрычнасць" стала Литва, подбившая на свой бойкот белоруской электроэнергии и Украину.
Додано: Сер 03 лис, 2021 15:11
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