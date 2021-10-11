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Білорусь почала постачати
електроенергію в Україну в...

Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:38

Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики Білорусі.

Дивися повний текст Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги.
R2
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apyvovar
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Зрадаадназначна купувати електроенергію з країни де порушуються права людей диктаторским режимом
spread
 
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Какие проблемы? не пользуйтесь электричеством в своей квартире раз она идёт от Лукашенко и ваша совесть будет чиста, а когда переток оттуда прекратится можете смело включать свет)))
livs375
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Не мы первые. Раньше всех покупать бацькавскую "электрычнасць" стала Литва, подбившая на свой бойкот белоруской электроэнергии и Украину.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:11

  spread написав:Зрадаадназначна купувати електроенергію з країни де порушуються права людей диктаторским режимом


Все как обычно, "здесь играем, здесь рыбу заворачиваем" ©, скоро и у страны агрессора будем в несолько раз больше электричества покупать - двойные стандарты форэвэ :)

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antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:12

Re: Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

Без електрики, газу, але в Європу.
Температура на вулиці +10-15 херачать опалення, начебто зима люта. Газу ім бракує мля. Ця країна не житиме добре.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:24

Re: Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

Вислів: "А шо, так можно було?" у зелених трансформувався у: "А хіба це через це?". Так рідненьки, через це. Такі тарифи для населення вбивають генерацію. Чим далі буде халява для пересічних, тим більше вірогідність віялових відключень.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:14

  Прораб написав:Без електрики, газу, але в Європу.
Температура на вулиці +10-15 херачать опалення, начебто зима люта. Газу ім бракує мля. Ця країна не житиме добре.

А поставить счетчик тепла и нормальное радиаторы с регуляторами религия не позволяет ? Или в сраной панельке или хруще живете ?
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:19

  livs375 написав:Какие проблемы? не пользуйтесь электричеством в своей квартире раз она идёт от Лукашенко и ваша совесть будет чиста, а когда переток оттуда прекратится можете смело включать свет)))

Из-за долбодятлов которые проголосовали за клоуна без света сидеть ? У нас свои энергоблоки мало того что не достроили еще и имеющиеся приглушили в угоду ахметовской зеленой и не очень энергетике. И усатый колхозник наверняка норм откат дает.
ssnet
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