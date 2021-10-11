Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики Білорусі.
Дивися повний текст Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:38
Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги.
Додано: Сер 03 лис, 2021 13:07
Зрадаадназначна купувати електроенергію з країни де порушуються права людей диктаторским режимом
Додано: Сер 03 лис, 2021 13:24
Какие проблемы? не пользуйтесь электричеством в своей квартире раз она идёт от Лукашенко и ваша совесть будет чиста, а когда переток оттуда прекратится можете смело включать свет)))
Додано: Сер 03 лис, 2021 14:17
Не мы первые. Раньше всех покупать бацькавскую "электрычнасць" стала Литва, подбившая на свой бойкот белоруской электроэнергии и Украину.
Додано: Сер 03 лис, 2021 15:11
Додано: Сер 03 лис, 2021 17:12
Re: Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
Без електрики, газу, але в Європу.
Температура на вулиці +10-15 херачать опалення, начебто зима люта. Газу ім бракує мля. Ця країна не житиме добре.
Додано: Сер 03 лис, 2021 17:24
Re: Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
Вислів: "А шо, так можно було?" у зелених трансформувався у: "А хіба це через це?". Так рідненьки, через це. Такі тарифи для населення вбивають генерацію. Чим далі буде халява для пересічних, тим більше вірогідність віялових відключень.
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:14
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:19
Из-за долбодятлов которые проголосовали за клоуна без света сидеть ? У нас свои энергоблоки мало того что не достроили еще и имеющиеся приглушили в угоду ахметовской зеленой и не очень энергетике. И усатый колхозник наверняка норм откат дает.
|