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Білорусь почала постачати
електроенергію в Україну в...

Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:21

  p_a_l написав:А че там с авиаперелетами из .ейропы, возобновили?
2-е стандарты.
Долбаная европа со своей долбаной дерьмократией.
Такую богатую страну за 30 лет разграбить и на Запад вывести.

Какую богатую страну ? :D
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:28

Зашибись. НаЗЕленували. В смысле, навыбирали. Всего 2.5 года ЗЕвлады и пришел полный звиздец.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:40

всегда нравилась позиция Меркель.
интересы страны превыше всего.
и америкосов могла послать.
неужто и мы до такого доросли.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:02

  ssnet написав:Какую богатую страну ? :D

-УССР. Помните? Вторая Франция и т.д? В 1991г ВВП сей страны был сравним с ВВП Китая. Но в Китае Майдан задавили.
di2gard
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