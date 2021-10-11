Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

Какую богатую страну ?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:21
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:28
Зашибись. НаЗЕленували. В смысле, навыбирали. Всего 2.5 года ЗЕвлады и пришел полный звиздец.
Додано: Сер 03 лис, 2021 19:40
всегда нравилась позиция Меркель.
интересы страны превыше всего.
и америкосов могла послать.
неужто и мы до такого доросли.
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:02
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