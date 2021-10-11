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Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:21
p_a_l написав:
А че там с авиаперелетами из .ейропы, возобновили?
2-е стандарты.
Долбаная европа со своей долбаной дерьмократией.
Такую богатую страну за 30 лет разграбить и на Запад вывести.
Какую богатую страну ?
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ssnet
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Додано: Сер 03 лис, 2021 18:28
Зашибись. НаЗЕленували. В смысле, навыбирали. Всего 2.5 года ЗЕвлады и пришел полный звиздец.
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alt402
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:40
всегда нравилась позиция Меркель.
интересы страны превыше всего.
и америкосов могла послать.
неужто и мы до такого доросли.
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Tabak
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:35
Tabak написав:
всегда нравилась позиция Меркель.
интересы страны превыше всего.
и америкосов могла послать.
неужто и мы до такого доросли.
Поки що всі посилають нас, а ми виконуємо вимоги тих, хто посилає, тому тепер стали жебраками.
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Прораб
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Додано: Сер 03 лис, 2021 21:49
spread
так отключите у себя отопление, свет провода оборвите и сидите при свечах.
Только сначала проверьте, те свечи часом не белорусские ли ...
подкрепите личный протест действием..)
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Марта
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Додано: Чет 04 лис, 2021 06:38
ssnet написав:
А поставить счетчик тепла и нормальное радиаторы с регуляторами религия не позволяет ? Или в сраной панельке или хруще живете ?
Когда на улице среднесуточная температура +17 градусов, а ЦО топят на полную (температура теплоносителя 56 градусов), как при -60 градусах в арктике - это не сильно поможет.
И это говорит о том, что газа и угля хоть попой жуй - некуда девать. Поэтому палят впустую, лишь бы создать повод денег за отопление содрать.
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Цитрин
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Додано: Чет 04 лис, 2021 07:59
Цитрин написав: ssnet написав:
А поставить счетчик тепла и нормальное радиаторы с регуляторами религия не позволяет ? Или в сраной панельке или хруще живете ?
Когда на улице среднесуточная температура +17 градусов....
у Вас ночью +17 ?
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GALeon
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Додано: Чет 04 лис, 2021 08:04
GALeon написав:
у Вас ночью +17 ?
Сегодня ночью на улице +13 градусов было (проверял по градуснику, проснувшись ночью от сильной жары), завтра-послезавтра +17 по прогнозу обещали. При закрытых окнах в комнате +35 градусов, батареи +56 градусов.
Прогноз погоды на ближайшие дни:
Спрашивается - зачем при такой погоде отопление так кочегарить?
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Цитрин
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Додано: Чет 04 лис, 2021 08:29
Цитрин написав: GALeon написав:
у Вас ночью +17 ?
Сегодня ночью на улице +13 градусов было (проверял по градуснику, проснувшись ночью от сильной жары)
Вы, наверно, живёте на ЮБК. Ниже сегодняшние данные метеостанции в Киеве с сайта rp5.ua.
23:00 – 6,4
2:00 – 4,6
5:00 – 5,2
8:00 – 4,7
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avk
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