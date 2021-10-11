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Білорусь почала постачати
електроенергію в Україну в...

Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:21

  p_a_l написав:А че там с авиаперелетами из .ейропы, возобновили?
2-е стандарты.
Долбаная европа со своей долбаной дерьмократией.
Такую богатую страну за 30 лет разграбить и на Запад вывести.

Какую богатую страну ? :D
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:28

Зашибись. НаЗЕленували. В смысле, навыбирали. Всего 2.5 года ЗЕвлады и пришел полный звиздец.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:40

всегда нравилась позиция Меркель.
интересы страны превыше всего.
и америкосов могла послать.
неужто и мы до такого доросли.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:02

  ssnet написав:Какую богатую страну ? :D

-УССР. Помните? Вторая Франция и т.д? В 1991г ВВП сей страны был сравним с ВВП Китая. Но в Китае Майдан задавили.
di2gard
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:35

  Tabak написав:всегда нравилась позиция Меркель.
интересы страны превыше всего.
и америкосов могла послать.
неужто и мы до такого доросли.

Поки що всі посилають нас, а ми виконуємо вимоги тих, хто посилає, тому тепер стали жебраками.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:49

spread так отключите у себя отопление, свет провода оборвите и сидите при свечах.
Только сначала проверьте, те свечи часом не белорусские ли ...
:D подкрепите личный протест действием..)
Марта
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 06:38

  ssnet написав:А поставить счетчик тепла и нормальное радиаторы с регуляторами религия не позволяет ? Или в сраной панельке или хруще живете ?


Когда на улице среднесуточная температура +17 градусов, а ЦО топят на полную (температура теплоносителя 56 градусов), как при -60 градусах в арктике - это не сильно поможет.

И это говорит о том, что газа и угля хоть попой жуй - некуда девать. Поэтому палят впустую, лишь бы создать повод денег за отопление содрать.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 07:59

Re: Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

Цитрин написав:
  ssnet написав:А поставить счетчик тепла и нормальное радиаторы с регуляторами религия не позволяет ? Или в сраной панельке или хруще живете ?


Когда на улице среднесуточная температура +17 градусов....
у Вас ночью +17 ?
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:04

  GALeon написав:у Вас ночью +17 ?


Сегодня ночью на улице +13 градусов было (проверял по градуснику, проснувшись ночью от сильной жары), завтра-послезавтра +17 по прогнозу обещали. При закрытых окнах в комнате +35 градусов, батареи +56 градусов.

Прогноз погоды на ближайшие дни:
Зображення

Спрашивается - зачем при такой погоде отопление так кочегарить?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:29

  Цитрин написав:
  GALeon написав:у Вас ночью +17 ?


Сегодня ночью на улице +13 градусов было (проверял по градуснику, проснувшись ночью от сильной жары)

Вы, наверно, живёте на ЮБК. Ниже сегодняшние данные метеостанции в Киеве с сайта rp5.ua.
23:00 – 6,4
2:00 – 4,6
5:00 – 5,2
8:00 – 4,7
avk
 
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