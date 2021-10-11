Так это и есть высотка, относительно свежая (20 лет).
А ОСББ зачем? Чтобы за ту-же жару платить уже по тарифам для предприятий?
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Додано: Чет 04 лис, 2021 10:06
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:10
>>> Так это и есть высотка
Там важный момент: "с вменяемым ОСББ" -- такие (хоть и чрезвычайно редко) и в бабушатниках встречаются...
>>> А ОСББ зачем?
А ОСББ затем, чтоб на дом поставили теплосчетчик с погодным регулятором -- и чтоб платить по ровно тем же тарифам, но ровно за потребленные услуги -- и безо всякой "жары"
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:10
Re: Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
Після РФ. Як спитав американський студент, коли пішла мода на телемости і обмін представникаи з США, після лекції Лігачова про успіхи СРСР : "А чого у вас немає туалетного паперу в продажу?"
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:20
Вы прям как антивакцин - какую-то чушь где-то услышали и свято в нее верите У меня, например, ОСББ и прямые договора на всю коммуналку. Расходы на отопление делятся на две части то что по индивидуальному счетчику и за общую территорию. Это ( домовой счетчик минус сумма всех показателей по счетчикам ) деленная пропорционально площади.
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:22
Насколько знаю, в ОСББ счета выставляют по тарифам для предприятий (тоесть еще дороже) и никакие гарантии для населения на них не распространяются. Ктото из дома не заплатит за электричество - обрежут весь дом и можно звонить в рельсу, никто даже пальцем не пошевелит, хоть у тебя все оплачено.
Чтобы ОСББ было нормальное, нужно чтобы в доме жил ктото влиятельный из мафии.
А счетчик и так есть, именно за счет него и накручивают в 2-3 раза больше. Если бы его не было, топили бы экономно. Там где счетчиков нет, топят по минимуму. И по нормам без счетчика получилось бы в 2 раза меньше. Оборудование для регулировки можно и тут поставить, но это дорого и врядли ктото согласится, хотя давно уже думаю как уговорить людей. Но кому это надо, походу значительная часть дома на субсидиях и им всеравно.
Есть еще вариант самому бегать по погоде перекрывать и открывать подачу, но подозреваю с этим есть какие-то сложности. Иначе уже ктото занялся бы этим. Может найдется какой-то субсидиант, которому будет холодно при жаре, получающий за это копеечку от тепловых сетей... Или еще какая-то пакость вылезет.
Мафия так просто не даст меньше платить.
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:46
Бред.
Еще больший бред: достаточно просто 5ю точку от дивана оторвать (согласен -- трудно, но всетаки реализуемо).
Снова важный момент упущен:
с погодным регулятором
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:05
К сожалению -- бред
Примерно стоит установка такого оборудования на 14 этажное здание как обычно: "звоните нашему менеджеру для просчета". Ориентировочно там на 14 этажное здание вообще смешные деньги -- тыщ 200-300.
Конечно есть. А еще есть риск, что законом пропишут минимальную сумму за комуналку
Кстати: для минимизации риска "приколов" с ЦО многие (если не все) новострои просто не подключаются к сетям ЦО/ГВП -- ставят домовые котельные...
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 04 лис, 2021 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:08
Так и я о том. Уговоришь людей скинутся и поставить, а на следующий год введут абонплату. А с абонплатой естественно теплосети начнут экономить и вместо перетопа будут плохо топить, все это оборудование окажется выброшеными на ветер деньгами.
Если 100-200 тысяч, то если все скинутся, то за несколько месяцев должно окупиться. Но еще попробуй уговори. Наверняка из тех кто на субсидии прикормлены и начнут протестовать или еще какие-то приколы вылезут. У мафии все под контролем.
Было бы всё так просто, уже все массово понаствили бы себе этих регуляторов.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:21
И тут на помощь придет ранее установленный теплосчетчик
Но, как я там чуть позже написал -- собственные котельные -- новый тренд у застройщиков...
Именно: попробуй уговори. Как я уже писал -- нужно 5ю точку от дивана оторвать -- и начать что-то делать.
Так их все массово и понаставили -- кроме нескольких, боящихся мафии, домов
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:28
А что даст счетчик, если законом сделают принудительную абонплату от площади независимо от потребления? Обоснуют что люди экономят, а трубы ломаются их надо чинить, поэтому надо больше денег
Кстати, счетчик еще поверять нужно и следить, чтобы теплосети датчики правильно устанавливали. Они-же сами их пломбируют - в любой момент могут втихаря нахимичить и ничего не докажешь.
И кстати, даже несмотря на счетчик в счет включают теплопотери до счетчика, которые берутся практически с потолка.
Это-же самая настоящая мафия, у них все выходы перекрыты.
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