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Білорусь почала постачати
електроенергію в Україну в...

Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:06

  _hunter написав:А можно просто съехать из бабушкиной спадщыны в высотку с вменяемым ОСББ -- и забыть о таком явлении как класс :lol:


Так это и есть высотка, относительно свежая (20 лет).

А ОСББ зачем? Чтобы за ту-же жару платить уже по тарифам для предприятий? :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:10

  Цитрин написав:
  _hunter написав:А можно просто съехать из бабушкиной спадщыны в высотку с вменяемым ОСББ -- и забыть о таком явлении как класс :lol:


Так это и есть высотка, 20 летний дом называть бабушатником как-то черезчур.

А ОСББ зачем? Чтобы за ту-же жару платить уже по тарифам для предприятий? :twisted:

>>> Так это и есть высотка
Там важный момент: "с вменяемым ОСББ" -- такие (хоть и чрезвычайно редко) и в бабушатниках встречаются...

>>> А ОСББ зачем?
А ОСББ затем, чтоб на дом поставили теплосчетчик с погодным регулятором -- и чтоб платить по ровно тем же тарифам, но ровно за потребленные услуги -- и безо всякой "жары" :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:10

Re: Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

  p_a_l написав:Извините, я запамятовал. При развале Украина пасла задних во всех сферах. Изначально была самой нищей в европе.

Після РФ. Як спитав американський студент, коли пішла мода на телемости і обмін представникаи з США, після лекції Лігачова про успіхи СРСР : "А чого у вас немає туалетного паперу в продажу?"
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:20

  Цитрин написав:
  _hunter написав:А можно просто съехать из бабушкиной спадщыны в высотку с вменяемым ОСББ -- и забыть о таком явлении как класс :lol:


Так это и есть высотка, относительно свежая (20 лет).

А ОСББ зачем? Чтобы за ту-же жару платить уже по тарифам для предприятий? :twisted:

Вы прям как антивакцин - какую-то чушь где-то услышали и свято в нее верите :mrgreen: У меня, например, ОСББ и прямые договора на всю коммуналку. Расходы на отопление делятся на две части то что по индивидуальному счетчику и за общую территорию. Это ( домовой счетчик минус сумма всех показателей по счетчикам ) деленная пропорционально площади.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:22

  _hunter написав:>>> А ОСББ зачем?
А ОСББ затем, чтоб на дом поставили теплосчетчик с погодным регулятором -- и чтоб платить по ровно тем же тарифам, но ровно за потребленные услуги -- и безо всякой "жары" :lol:


Насколько знаю, в ОСББ счета выставляют по тарифам для предприятий (тоесть еще дороже) и никакие гарантии для населения на них не распространяются. Ктото из дома не заплатит за электричество - обрежут весь дом и можно звонить в рельсу, никто даже пальцем не пошевелит, хоть у тебя все оплачено.

Чтобы ОСББ было нормальное, нужно чтобы в доме жил ктото влиятельный из мафии.

А счетчик и так есть, именно за счет него и накручивают в 2-3 раза больше. Если бы его не было, топили бы экономно. Там где счетчиков нет, топят по минимуму. И по нормам без счетчика получилось бы в 2 раза меньше. Оборудование для регулировки можно и тут поставить, но это дорого и врядли ктото согласится, хотя давно уже думаю как уговорить людей. Но кому это надо, походу значительная часть дома на субсидиях и им всеравно.

Есть еще вариант самому бегать по погоде перекрывать и открывать подачу, но подозреваю с этим есть какие-то сложности. Иначе уже ктото занялся бы этим. Может найдется какой-то субсидиант, которому будет холодно при жаре, получающий за это копеечку от тепловых сетей... Или еще какая-то пакость вылезет.

Мафия так просто не даст меньше платить.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:46

  Цитрин написав:
  _hunter написав:>>> А ОСББ зачем?
А ОСББ затем, чтоб на дом поставили теплосчетчик с погодным регулятором -- и чтоб платить по ровно тем же тарифам, но ровно за потребленные услуги -- и безо всякой "жары" :lol:


Насколько знаю, в ОСББ счета выставляют по тарифам для предприятий ...

Чтобы ОСББ было нормальное, нужно чтобы в доме жил ктото ...

А счетчик и так есть, именно за счет него и накручивают в 2-3 раза ...

Бред.

Еще больший бред: достаточно просто 5ю точку от дивана оторвать (согласен -- трудно, но всетаки реализуемо).

Снова важный момент упущен:
с погодным регулятором
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:05

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Бред.


к сожалению не бред :(

  _hunter написав:Снова важный момент упущен:
с погодным регулятором


А сколько примерно стоит установка такого оборудования на 14 этажное здание?

Тут еще есть риск, как бы не получилось так, что после установки этого оборудования ЦО топить зимой вообще перестанут (в связи с развалом газовых схематозов) или пропишут законом минимальное потребление на дом ниже которого потреблять нельзя. И деньги будут выкинуты на ветер.
...


К сожалению -- бред :)

Примерно стоит установка такого оборудования на 14 этажное здание как обычно: "звоните нашему менеджеру для просчета". Ориентировочно там на 14 этажное здание вообще смешные деньги -- тыщ 200-300.

Конечно есть. А еще есть риск, что законом пропишут минимальную сумму за комуналку :lol:

Кстати: для минимизации риска "приколов" с ЦО многие (если не все) новострои просто не подключаются к сетям ЦО/ГВП -- ставят домовые котельные...
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 04 лис, 2021 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:08

  _hunter написав:Конечно есть. А еще есть риск, что законом пропишут минимальную сумму за комуналку :lol:


Так и я о том. Уговоришь людей скинутся и поставить, а на следующий год введут абонплату. А с абонплатой естественно теплосети начнут экономить и вместо перетопа будут плохо топить, все это оборудование окажется выброшеными на ветер деньгами.

Если 100-200 тысяч, то если все скинутся, то за несколько месяцев должно окупиться. Но еще попробуй уговори. Наверняка из тех кто на субсидии прикормлены и начнут протестовать или еще какие-то приколы вылезут. У мафии все под контролем.

Было бы всё так просто, уже все массово понаствили бы себе этих регуляторов.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:21

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Конечно есть. А еще есть риск, что законом пропишут минимальную сумму за комуналку :lol:


Так и я о том. Уговоришь людей скинутся и поставить, а на следующий год введут абонплату. А с абонплатой естественно теплосети начнут экономить и вместо перетопа будут плохо топить, все это оборудование окажется выброшеными на ветер деньгами.

Если 100-200 тысяч, то если все скинутся, то за несколько месяцев должно окупиться. Но еще попробуй уговори. Наверняка из тех кто на субсидии прикормлены и начнут протестовать или еще какие-то приколы вылезут. У мафии все под контролем.

Было бы всё так просто, уже все массово понаствили бы себе этих регуляторов.

И тут на помощь придет ранее установленный теплосчетчик :lol:
Но, как я там чуть позже написал -- собственные котельные -- новый тренд у застройщиков...

Именно: попробуй уговори. Как я уже писал -- нужно 5ю точку от дивана оторвать -- и начать что-то делать.

Так их все массово и понаставили -- кроме нескольких, боящихся мафии, домов :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:28

  _hunter написав:И тут на помощь придет ранее установленный теплосчетчик :lol:


А что даст счетчик, если законом сделают принудительную абонплату от площади независимо от потребления? Обоснуют что люди экономят, а трубы ломаются их надо чинить, поэтому надо больше денег :)

Кстати, счетчик еще поверять нужно и следить, чтобы теплосети датчики правильно устанавливали. Они-же сами их пломбируют - в любой момент могут втихаря нахимичить и ничего не докажешь.

И кстати, даже несмотря на счетчик в счет включают теплопотери до счетчика, которые берутся практически с потолка.

Это-же самая настоящая мафия, у них все выходы перекрыты. :D
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