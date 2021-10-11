Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

Цитрин написав:

_hunter написав: >>> А ОСББ зачем?

А ОСББ затем, чтоб на дом поставили теплосчетчик с погодным регулятором -- и чтоб платить по ровно тем же тарифам, но ровно за потребленные услуги -- и безо всякой "жары" >>> А ОСББ зачем?А ОСББ затем, чтоб на дом поставили теплосчетчик с погодным регулятором -- и чтоб платить по ровно тем же тарифам, но ровно за потребленные услуги -- и безо всякой "жары"

Насколько знаю, в ОСББ счета выставляют по тарифам для предприятий (тоесть еще дороже) и никакие гарантии для населения на них не распространяются. Ктото из дома не заплатит за электричество - обрежут весь дом и можно звонить в рельсу, никто даже пальцем не пошевелит, хоть у тебя все оплачено.Чтобы ОСББ было нормальное, нужно чтобы в доме жил ктото влиятельный из мафии.А счетчик и так есть, именно за счет него и накручивают в 2-3 раза больше. Если бы его не было, топили бы экономно. Там где счетчиков нет, топят по минимуму. И по нормам без счетчика получилось бы в 2 раза меньше. Оборудование для регулировки можно и тут поставить, но это дорого и врядли ктото согласится, хотя давно уже думаю как уговорить людей. Но кому это надо, походу значительная часть дома на субсидиях и им всеравно.Есть еще вариант самому бегать по погоде перекрывать и открывать подачу, но подозреваю с этим есть какие-то сложности. Иначе уже ктото занялся бы этим. Может найдется какой-то субсидиант, которому будет холодно при жаре, получающий за это копеечку от тепловых сетей... Или еще какая-то пакость вылезет.Мафия так просто не даст меньше платить.