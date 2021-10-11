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Білорусь почала постачати
електроенергію в Україну в...

Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:39

  Цитрин написав:
  _hunter написав:И тут на помощь придет ранее установленный теплосчетчик :lol:


А что даст счетчик, если законом сделают принудительную абонплату от площади независимо от потребления? Обоснуют что люди экономят, а трубы ломаются их надо чинить, поэтому надо больше денег :)

Кстати, счетчик еще поверять нужно и следить, чтобы теплосети датчики правильно устанавливали. Они-же сами их пломбируют - в любой момент могут втихаря нахимичить и ничего не докажешь.

Счетчик даст:
и вместо перетопа будут плохо топить
-- оплата будет ровно как натопили.

Так эта абонплата -- она ж суммируется, а не процент берется.
При оплате "по счетчику" (да с регулятором) -- "база" всегда будет меньше, чем в домах без оного.

Естественно нужно (снова вспоминаем про 5ю точку и диван) -- это ж не камень: положил-и-забыл... Хотя с таким народом -- и за камнем следить нужно -- чтоб не упер никто :lol:
Пломбы уже фиг знает сколько лет "монтажники" ставят -- из той же организации, что и теплорегулятор устанавливает...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:00

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Пломбы уже фиг знает сколько лет "монтажники" ставят -- из той же организации, что и теплорегулятор устанавливает...


Так это-же конторы от одной и той-же мафии. Что им мешает после установки прийти и переставить датчик температуры в более холодное место, чтобы накрутить побольше? Пломбу снимут и поставят по новой, будет как было.

И судя по всему так и делают, потому что там где жильцы вешают замок и не пускают никого без контроля, там счета в 2-3 раза ниже получаются за такие-же отапливаемые площади.
...

Мешает хотябы то, что пломбы неразрушающе снять невозможно. А новая пломба будет с новым серийником -- "как было" не будет.

Страшилки подподъездных бабок :lol: Но если так переживать за свой несуществующий погодный регулятор -- можно на несуществующую дверь тоже замок повесить -- лучше 3 :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:04

  _hunter написав:Мешает хотябы то, что пломбы неразрушающе снять невозможно. А новая пломба будет с новым серийником -- "как было" не будет.


Хм, интересно, возьму на заметку, а есть гарантия, что они закупают пломбы без дублей?

И каков алгоритм действий, если вдруг выяснится что серийник пломбы не соответствует документам? Если вопрос эскалировать, они-же могут сказать что это Вы сами пломбу заменили... :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:23

Re: Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

Цитрин написав:
  _hunter написав:>>> А ОСББ зачем?
А ОСББ затем, чтоб на дом поставили теплосчетчик с погодным регулятором -- и чтоб платить по ровно тем же тарифам, но ровно за потребленные услуги -- и безо всякой "жары"


Насколько знаю, в ОСББ счета выставляют по тарифам для предприятий (тоесть еще дороже) и никакие гарантии для населения на них не распространяются. Ктото из дома не заплатит за электричество - обрежут весь дом и можно звонить в рельсу, никто даже пальцем не пошевелит, хоть у тебя все оплачено.

Чтобы ОСББ было нормальное, нужно чтобы в доме жил ктото влиятельный из мафии.

А счетчик и так есть, именно за счет него и накручивают в 2-3 раза больше. Если бы его не было, топили бы экономно. Там где счетчиков нет, топят по минимуму. И по нормам без счетчика получилось бы в 2 раза меньше. Оборудование для регулировки можно и тут поставить, но это дорого и врядли ктото согласится, хотя давно уже думаю как уговорить людей. Но кому это надо, походу значительная часть дома на субсидиях и им всеравно.

Есть еще вариант самому бегать по погоде перекрывать и открывать подачу, но подозреваю с этим есть какие-то сложности. Иначе уже ктото занялся бы этим. Может найдется какой-то субсидиант, которому будет холодно при жаре, получающий за это копеечку от тепловых сетей... Или еще какая-то пакость вылезет.

Мафия так просто не даст меньше платить.


ОСББ может заключить договора по тарифам для населения. Все остальное - просто чушь
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:24

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Мешает хотябы то, что пломбы неразрушающе снять невозможно. А новая пломба будет с новым серийником -- "как было" не будет.


Хм, интересно, возьму на заметку, а есть гарантия, что они закупают пломбы без дублей?

И каков алгоритм действий, если вдруг выяснится что серийник пломбы не соответствует документам? Если вопрос эскалировать, они-же могут сказать что это Вы сами пломбу заменили... :)

Гарантия проста как два пальца в розетку: не выпускает завод пломбы с дублями :lol:

Да ровно такой же, как если вдруг обнаружится, что узел пропал :lol: -- ходить кругами и говорить "блииин, и почему я три замка на дверь не повесил" :lol:
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